Сбереги часть смолоду: жилищные вклады планируют запустить в 2025 году

Зачем нужны жилищные вклады
В России планируют запустить жилищные вклады уже в следующем году. Законопроект получил положительный отзыв правительства и одобрен в первом чтении. Банк России также поддерживает инициативу, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Принять законопроект планируется в 2024 году, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования.
Участники рынка также положительно оценили инициативу. Это хорошая возможность целенаправленно накопить на покупку нового жилья, особенно для семей с детьми, подчеркнули в пресс-службе ВТБ. Там добавили, что уже рассматривают возможность внедрения такого продукта в свою линейку.
В Абсолют Банке намерены запустить жилищный вклад совместно с одним из застройщиков по партнерской программе до конца месяца, рассказал директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Он добавил: заемщик получит возможность зафиксировать стоимость недвижимости на период действия депозита. Это ключевое преимущество в условиях роста цен на квадратные метры.
По его словам, ставки по таким депозитам могут быть выше, чем по стандартным пополняемым продуктам. Банки заинтересованы в привлечении длинных денег, поэтому проценты по жилищным вкладам могут быть выше стандартных примерно на 0,5−1,5%, оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Жилищные вклады можно будет регулярно пополнять, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Тем не менее нецелевое использование средств запрещено — в случае если они будут направлены не на покупку жилья, проценты по депозиту не начислят.
— Инструмент позволит минимизировать стихийные покупки — это особенно актуально для тех, у кого не получается заниматься строгим финансовым планированием, — отметила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
Процент одобрений выдачи жилищных кредитов при использовании подобных вкладов тоже вырастет, ожидает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Однако, по его мнению, ставки по новым целевым депозитам, скорее всего, останутся на уровне, близком к рыночным.
В то же время граждане не смогут гибко управлять своими сбережениями, добавил Дмитрий Грицкевич. А положить средства придется на достаточно длинный срок. Сейчас средний период накопления первоначального взноса на квартиру составляет от трех до восьми лет, добавил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка.
Как жилищные вклады помогут накопить на квартиру
Законопроект действительно поможет стимулировать долгосрочные вложения граждан, отметил начальник управления депозитных продуктов Ренессанс Банка Ашот Симонян. При этом востребованность продукта будет зависеть от уровня процентной ставки по вкладу и условий жилищного кредита. Дополнительные льготы помогли бы увеличить привлекательность нового инструмента, считает Ашот Симонян. Однако в законопроекте послабления не заложены.
Ранее банки предложили сохранить льготную ипотеку на новостройки для владельцев жилищных депозитов. А также освободить эти вклады от налога. Такую инициативу направил в Госдуму Национальный совет финансового рынка (НСФР).
Однако в Минфине не поддерживают отмену налога на доходы граждан с жилищных вкладов, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
Если такую возможность не одобрят, то это снизит привлекательность новых инструментов, отметали Мария Яковлева из «Яковлев и Партнеры». Она пояснила: подобные депозиты будут использовать для накопления средств на покупку жилья, поэтому суммы там могут быть достаточно большими — значит, они с большей вероятностью подпадут под налогообложение.
Дискуссия о жилищных вкладах развернулась на фоне сворачивания льготных ипотек. Госпрограмма на новостройки под 8% должна закончить свое действие в июне этого года, а для IT-специалистов — в декабре 2024-го. Кроме того, с июля ставку по семейной ипотеке для пар с детьми старше шести лет могут поднять до 12%.
Впрочем, запуск жилищных вкладов не способен полностью компенсировать сворачивание госпрограмм, уверен Андрей Бархота. По его словам, эти механизмы полярно отличаются друг от друга. В случае жилищных депозитов клиент сначала копит, а затем покупает, а в случае льготной ипотеки — наоборот. При этом новый инструмент не планируется субсидировать со стороны государства.
Тем не менее если банк будет предлагать более выгодные условия по ипотеке после закрытия таких вкладов, то инструмент может стать очень востребован, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Да и кредитная организация также получит выгоду, поскольку финансовому сектору не хватает длинных денег.