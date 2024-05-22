Сбереги часть смолоду: жилищные вклады планируют запустить в 2025 году

В 2025 году в России хотят запустить новый сберегательный продукт — жилищные вклады, выяснили «Известия». Законопроект об этом поддержали в правительстве и Центробанке, в профильном комитете Госдумы ожидают его принятия в нынешнем году. Депозиты будут открывать на срок более года, средства там застрахуют на 10 млн рублей. Их можно направить только на приобретение жилья. Участники рынка уже готовятся запускать новый инструмент. Доходность по нему может быть выше, чем по обычным депозитам, а доля одобрений ипотеки вырастет, ожидают в банках. Станет ли новый продукт альтернативой льготным ипотечным программам, которые сейчас сворачивают, — в материале «Известий».