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Нефть может подешеветь ниже уровня $80 за баррель

Стоимость июльского фьючерса марки Brent с конца апреля по состоянию на 21 мая снизилась до уровня $82 за баррель. В ближайший месяц она может опуститься ниже $80, рассказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединения производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. При этом 26 апреля сырье торговалось на уровне около $90 за бочку.

Источник: Reuters

По его словам, опасения игроков связаны с замедлением роста экономик Китая и Европы. Как ранее писали СМИ, в КНР этот показатель самый низкий с 1990-го. В период с 1991 по 2011 год он составлял 10,5% ежегодно, в период правления Си Цзиньпина темп роста замедлился, но всё еще в среднем был 6,7% за десятилетие, до 2021 года.

По итогам 2023-го ВВП Китая увеличился на 5,2%, сообщал премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом ослабло действие политического фактора — конфликт на Ближнем Востоке перешел в затяжную фазу, что не дает ценам существенного импульса для роста, даже на фоне гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, добавил Дмитрий Гусев.