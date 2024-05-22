Нефть может подешеветь ниже уровня $80 за баррель

По его словам, опасения игроков связаны с замедлением роста экономик Китая и Европы. Как ранее писали СМИ, в КНР этот показатель самый низкий с 1990-го. В период с 1991 по 2011 год он составлял 10,5% ежегодно, в период правления Си Цзиньпина темп роста замедлился, но всё еще в среднем был 6,7% за десятилетие, до 2021 года.