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МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. МТС считает рост абонентской платы экономически обоснованным и заранее представляла в Федеральную антимонопольную службу подтверждения этому, сообщили РИА Новости в компании.

Источник: РИА "Новости"

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме», — сказали там.

Ране в среду ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен — компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.