МТС назвал рост абонентской платы экономически обоснованным

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме», — сказали там.
Ране в среду ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного роста цен — компания в апреле и марте повысила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов в среднем на 8%. Такие действия МТС, по мнению ведомства, ущемляют интересы абонентов.