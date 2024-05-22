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ЕС третий месяц наращивает покупки российских удобрений

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Евросоюз третий месяц подряд наращивает закупки удобрений из России: в марте они достигли 174 миллионов евро и обновили максимум с декабря 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.

Источник: AP 2023

Так, ЕС в марте приобрел удобрений на 174 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 4% и годом ранее в 1,5 раза. Это стало максимумом с декабря 2022 года.

При этом объединение наращивает закупки российских удобрений уже третий месяц подряд: если в декабре они составляли лишь 125 миллионов евро, то в январе — 137 миллионов, а в феврале — 167 миллионов.

Сильнее всего закупки в марте выросли у Хорватии — в 4,8 раза, до 1,2 миллиона евро, Греции — в 4,7 раза, до 4 миллионов евро, а также Румынии — в 2,5 раза, до 26,1 миллиона евро.

Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша (36 миллионов евро), далее следуют Румыния и Франция (22,5 миллиона евро).