ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ЕС одобрил передачу Украине доходов от заблокированных российских активов. Только в этом году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд), уточнил он. Как пояснили в Совете ЕС, один раз в два года депозитарии будут направлять 90% прибыли от активов России в Европейский фонд мира, 10% — на поддержку Украины и восстановление оборонной промышленности ЕС. В ЕК сообщили, что доходы впервые перечислят Киеву в июле 2024 года, выплаты будут производиться дважды в год.