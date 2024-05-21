«Золотая корона» приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию

КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Платежная система «Золотая корона» временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили журналистам в службе поддержки мобильного приложения «Золотая корона».
«С 16 мая отправка денег онлайн, то есть с карты российского банка в Молдавию, временно закрыта, доступным остается только перевод наличных денег из России в Молдавию», — сообщили в службе поддержки.
При этом представители платежной системы не смогли объяснить причины подобного решения. Переводы можно осуществлять только через банки, поддерживающие платежную систему.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Уже к 1 мая большая часть пенсионеров стали обладателями доступа к платежной системе «Мир», часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.
Поскольку платежная система «Мир» на территории Молдавии не действует, то большинство гагаузских пенсионеров переводили средства родственникам или знакомым в России, а затем получали от них переводы с помощью системы «Золотая корона».