Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть

Одновременно выросли поставки меди — на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% — до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.