Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть

При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза — до 570 миллионов долларов.
Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении — до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее.
Одновременно выросли поставки меди — на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% — до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.