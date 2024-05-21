Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки меди, никеля и алюминия в Китай почти на треть в годовом выражении — до 144 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.

Источник: РИА "Новости"

При этом в денежном выражении стоимость поставок увеличилась в полтора раза — до 570 миллионов долларов.

Так, российский экспорт никеля в апреле подскочил более чем в шесть раз в годовом выражении — до 4,2 тысячи тонн, а его стоимость достигла 62 миллионов долларов против 16 миллионов годом ранее.

Одновременно выросли поставки меди — на треть в физическом и денежном выражении, до 20 тысяч тонн на 174 миллиона долларов. Наконец, продажи алюминия увеличились на 27% — до 120 тысяч тонн, а его стоимость составила 335 миллионов долларов против 230 миллионов годом ранее.