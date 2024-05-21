Курс доллара упал ниже ₽90 впервые с 1 февраля

Курс доллара (USDRUB_TOM) снизился на 0,88%, или на ₽0,8, и опустился до отметки ₽89,9525. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 18:38 мск. Американская валюта торгуется ниже ₽90 впервые с 1 февраля 2024 года.
Курс евро (EURRUB_TOM) в 18:37 мск упал на 0,11%, опустившись до ₽97,94. Курс юаня (CNY/RUB) снизился на 0,81% до ₽12,4.
Рубль получает значительную поддержку со стороны налогового периода, в течение которого растет предложение валюты со стороны экспортеров, сообщил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Кроме того, российскую валюту поддерживают долгосрочные фундаментальные факторы в виде жесткой монетарной политики ЦБ и высокой ключевой ставки.
Рубль также получил поддержку после публикации макроданных, рассказал руководитель отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Торговый баланс России в марте практически восстановился к пикам 2021 года — по итогам марта профицит внешней торговли вырос до $18,81 млрд. Это вкупе с обязательствами продажи валютной выручки экспортером оставляет потенциал для роста до конца текущего месяца, считает эксперт.
Рубль чувствует себя достаточно крепко, и сейчас мало факторов, которые могут на него повлиять, отметил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Пролонгация репатриации валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика не дают рублю ослабевать, причем по отношению ко всем валютам — евро, доллару и юаню. По прогнозам Абелева, в ближайшие недели курс доллара будет находиться в диапазоне ₽90,5−92. Курс евро будет оставаться в диапазоне ₽97,5−99, а курс юаня — в коридоре ₽12−12,8.
Ситуация на валютном рынке до конца второго квартала будет зависеть от того, насколько активно по окончании налогового периода, которым заканчивается первое полугодие, будут выплачиваться в бюджет налоги, полагает Олег Абелев. Причин в пользу резкой девальвации рубля к другим валютам эксперт пока не видит. По его словам, спрос на рубли перед выплатой налогов может даже немного «увести» рубль ниже отметки ₽90 по отношению к доллару, в диапазон ₽89,9−90. Однако такое укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным, предупредил Абелев.
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