Курс доллара упал ниже ₽90 впервые с 1 февраля

Ситуация на валютном рынке до конца второго квартала будет зависеть от того, насколько активно по окончании налогового периода, которым заканчивается первое полугодие, будут выплачиваться в бюджет налоги, полагает Олег Абелев. Причин в пользу резкой девальвации рубля к другим валютам эксперт пока не видит. По его словам, спрос на рубли перед выплатой налогов может даже немного «увести» рубль ниже отметки ₽90 по отношению к доллару, в диапазон ₽89,9−90. Однако такое укрепление рубля вряд ли будет долгосрочным, предупредил Абелев.