Кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении

При этом сейчас работники, имевшие такие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгулы, пояснили в ведомстве. Там добавили: поправки позволят исключить ситуации, когда сотрудник может быть уволен, не получив заслуженного вознаграждения за занятость в выходные.