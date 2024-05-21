Кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении

Такие поправки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд, следует из материалов к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности (есть у «Известий»). 20 мая там поддержали нововведения, сообщил редакции источник в кабмине. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.
При этом сейчас работники, имевшие такие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгулы, пояснили в ведомстве. Там добавили: поправки позволят исключить ситуации, когда сотрудник может быть уволен, не получив заслуженного вознаграждения за занятость в выходные.
Законопроектом также закрепляется право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в выходные или праздники.
Инициатива Минтруда заполняет пробел в законодательстве и полностью соответствует духу регулирования трудовых отношений, направленных на защиту интересов работников.
Она считает, что поправки актуальны, поскольку нередко к моменту ухода из компании сотрудники накапливают отгулы, судьба которых при увольнении никак не урегулирована.