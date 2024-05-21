Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей

«Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО “Производство легковых автомобилей”, арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей», — сообщили в пресс-службе, комментируя презентацию автомобилей Volga на ЦИПР-2024.
«Объем инвестиций в проект, включая инвестиции в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 миллиардов рублей. Для Нижегородской области этот проект знаменует возрождение собственного легкового производства, которым исторически славился регион», — добавили в компании.
Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024: седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин, а также кроссоверы К30 и К40. Запуск серийного производства организует компания «Производство легковых автомобилей» на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году.
Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ анонсировал возрождение автобренда «Волга», тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнёра.