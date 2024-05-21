Инвестиции в проект Volga превысят 60 миллиардов рублей

Ранее во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024: седан С40, который протестировал премьер-министр Михаил Мишустин, а также кроссоверы К30 и К40. Запуск серийного производства организует компания «Производство легковых автомобилей» на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно — официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году.