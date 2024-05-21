ЕС утвердил решение о конфискации прибыли от активов России. Что это означает

В мире признают незаконность изъятия российских средств
В 2022 году ЕС, США, Япония и Канада заморозили российские суверенные активы на общую сумму около $300 млрд. Порядка $4−5 млрд из них находятся в юрисдикции США, основные — в Европе, в частности, в бельгийском депозитарии Euroclear. Отдельно страны Запада заблокировали активы попавших в санкционные списки российских физических лиц. Прибыль от замороженных в ЕС российских активов за 2023 год составила €3,9 млрд. С 15 февраля этого года, согласно отчетности Euroclear за первый квартал, прибыль от активов на сумму около €159 млрд составила еще €557 млн. Согласно решению ЕС, прибыль, полученная до 15 февраля 2024 года, останется у Euroclear.
- О незаконности этого решения заявляют не только российские власти, но также западные юристы и экономисты, Всемирный банк и Международный валютный фонд. О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств. Понимая это, ни в США, ни в Евросоюзе не торопятся предпринимать реальные действия по отъему активов либо доходов от них, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.
- Конфискация прибыли от российских активов незаконна с точки зрения международного права, подтвердил «Известиям» бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Он отметил, что в ЕС попытались создать основу, чтобы оправдать свои действия, но все мировые эксперты советуют не изымать средства.
Последствия для ЕС
- Изъятие доходов от российских активов будет иметь серьезные мировые последствия, так как создается прецедент. Во многих странах уже уменьшается доля золотовалютных резервов в долларах, появляется недоверие к доллару и евро. Как отметил Эрл Расмуссен, конфискация российских средств напрямую затронет кредитоспособность Евросоюза и его валюты. «Думаю, что даже на долларе это отразится, хоть и в меньшей степени. В итоге такие действия приведут к выводу большинством стран своих финансовых резервов из Европы», — сказал экономист.
- Эксперты подчеркивают, что, изымая российские средства, ЕС нарушает право собственности, что чревато последствиями для стран объединения. «Западный мир развивался, привлекая деньги многих стран мира, но с подобными действиями желание финансировать в западные страны у граждан других стран, у компаний других стран и у других государств пропадет», — сказал «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
- Также отмечают и более далекоидущие последствия — значительный репутационный вред как для финансового рынка Евросоюза, так и для резервной валюты евро. По словам и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгения Смирнова, речь может пойти о полном изменении международно-правовых норм глобального финансового регулирования. Он отметил, что если конфискация состоится, то процесс дедолларизации экономик только ускорится. «Возрастут амбиции развивающихся [государств] по поводу ухода от доллара и американских ценных бумаг, всё больше считая их ненадежными. Это уже частично проявляется в том, что многие страны отказываются от этих инвестиционных инструментов и больше ориентируются на золото», — добавил он.
Реакция России
- Россия даст адекватный ответ в случае изъятия доходов от ее активов, заявлял Минфин. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что любое посягательство на свои замороженные активы Россия будет воспринимать как воровство, а в более широком смысле — как экономическую эскалацию и элемент гибридной войны.
- Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» подчеркнул, что принятое ЕС решение — это пример экономического и финансового бандитизма, на который будет дан симметричный или асимметричный ответ.
- Эксперты отмечают, что в России на специальных счетах «С» хранятся замороженные активы западных партнеров примерно на такую же сумму, на какую в ЕС хранятся активы России. Доходы от этих активов копятся на тех же счетах. «Если ЕС пойдет на то, что действительно доходы от российских замороженных активов начнет использовать и, тем более, передавать их Украине, я думаю, что здесь последуют аналогичные меры: доходы европейских компаний, замороженные на счетах типа “С”, РФ тоже начнет использовать по своему усмотрению. Если сравнивать цифры, то там примерно паритет, поэтому в чистом виде РФ от этого не потеряет ничего», — сказала «Известиям» экономист Эльвира Белозорова.
- Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл возможную конфискацию активов России солидным гвоздем в будущий гроб западной экономической системы.