ЕС утвердил решение о конфискации прибыли от активов России. Что это означает

В 2022 году ЕС, США, Япония и Канада заморозили российские суверенные активы на общую сумму около $300 млрд. Порядка $4−5 млрд из них находятся в юрисдикции США, основные — в Европе, в частности, в бельгийском депозитарии Euroclear. Отдельно страны Запада заблокировали активы попавших в санкционные списки российских физических лиц. Прибыль от замороженных в ЕС российских активов за 2023 год составила €3,9 млрд. С 15 февраля этого года, согласно отчетности Euroclear за первый квартал, прибыль от активов на сумму около €159 млрд составила еще €557 млн. Согласно решению ЕС, прибыль, полученная до 15 февраля 2024 года, останется у Euroclear.