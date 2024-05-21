ЕС резко нарастил импорт российского зерна

Так, в начале весны ЕС ввез 125,2 тысячи тонн сельхозпродукции. Месяцем ранее этот показатель составил 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом — на 25%.

Ситуация объясняется резким ростом импорта Греции — почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания увеличила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч.