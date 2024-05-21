ЕС резко нарастил импорт российского зерна

Так, в начале весны ЕС ввез 125,2 тысячи тонн сельхозпродукции. Месяцем ранее этот показатель составил 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом — на 25%.
Серьезно нарастила закупки Италия: если в феврале она приобрела две тысячи тонн зерна, то в марте — уже 12 тысяч. Импорт Польши за этот период увеличился в 2,8 раза — до 15,8 тысячи тонн.
Главным закупщиком осталась Латвия. На прибалтийскую страну пришлось 47 тысяч тонн зерна, или 37% всего импорта Евросоюза.
В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита. ЕС чуть позже опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него. Пока эта инициатива находится на рассмотрении стран союза, заявил в начале мая представитель Еврокомиссии.