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ЕС резко нарастил импорт российского зерна

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.

Источник: Reuters

Так, в начале весны ЕС ввез 125,2 тысячи тонн сельхозпродукции. Месяцем ранее этот показатель составил 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом — на 25%.

Ситуация объясняется резким ростом импорта Греции — почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания увеличила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч.

Серьезно нарастила закупки Италия: если в феврале она приобрела две тысячи тонн зерна, то в марте — уже 12 тысяч. Импорт Польши за этот период увеличился в 2,8 раза — до 15,8 тысячи тонн.

Главным закупщиком осталась Латвия. На прибалтийскую страну пришлось 47 тысяч тонн зерна, или 37% всего импорта Евросоюза.

В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита. ЕС чуть позже опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него. Пока эта инициатива находится на рассмотрении стран союза, заявил в начале мая представитель Еврокомиссии.