Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ «назло Западу»

И, наконец, МВФ, ВТО и Всемирный банк важны для сотрудничества России с нейтральными странами. Они используются для продвижения идеи многополярного мира, которой придерживается и наша страна. Выход из таких организаций станет лишь фактическим признанием изоляции, но не принесет выгоды, подытожил Данильцев.