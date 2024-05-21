Экономист объяснил, почему России нельзя выходить из МВФ «назло Западу»

Он напомнил, что выход из МВФ или ВТО ограничил бы права России как полноправного участника мировой экономической системы. При этом на недружественные действия со стороны Запада это бы никак не повлияло.
Кроме того, не исключено создание в будущем новых инструментов валютно-финансового сотрудничества стран, например, в рамках БРИКС. Членство в уже существующих организациях станет важным инструментом для участников таких структур.
И, наконец, МВФ, ВТО и Всемирный банк важны для сотрудничества России с нейтральными странами. Они используются для продвижения идеи многополярного мира, которой придерживается и наша страна. Выход из таких организаций станет лишь фактическим признанием изоляции, но не принесет выгоды, подытожил Данильцев.