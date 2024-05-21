Число россиян с капиталом от ₽100 млн за 2023 год выросло в полтора раза

До 2022 года численность этой группы составляла 18,5 тыс. человек. Таким образом, несмотря на кризис, сегмент HNWI увеличился на 17,8%. На конец 2023 года 4,1 тыс. человек, или 18,8% состоятельных клиентов российских банков, относились к группе сверхбогатых с капиталом от 500 млн руб. За год их число выросло на 60%, или 1600 человек, но за два года — на 17% (600 человек) из-за кризисной посадки.