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ЦБ предложил сделать исключение при обособлении облигаций

Банк России предлагает обособлять и визуально выделять ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме. Но облигации с двумя рейтингами смогут избежать попадания в список.

Источник: РИА "Новости"

Банк России предлагает обособлять в котировальных списках, а также «визуально выделять» ценные бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме. Соответствующий проект указания опубликован на сайте ЦБ, принятие документа предполагается в третьем квартале 2024 года. В ЦБ считают, что эта мера поможет инвесторам лучше оценивать риски вложений.

При этом из документа следует, что исключение будет сделано для облигаций эмитентов, у которых есть кредитные рейтинги от как минимум двух рейтинговых агентств.

«Обязанность по обособлению эмиссионных ценных бумаг не применяется к облигациям при условии, что эмитенту, выпуску облигаций и (или) поручителю (гаранту), обеспечивающему исполнение обязательств по облигациям выпуска (при наличии), не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного организатором торговли», — говорится в проекте постановления.

Кредитный рейтинг облигаций — это оценка кредитным рейтинговым агентством способности компании — эмитента облигаций выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

Банком России по состоянию на 21 мая 2024 года в реестр включены четыре кредитных рейтинговых агентства:


Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА);

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (Эксперт РА);

Национальное рейтинговое агентство (НРА);

Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при покупке бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации «неквалы» должны будут проходить тестирование, а бумаги таких эмитентов должны быть обособлены. По словам Набиуллиной, таким образом для инвесторов будет создана «сигнальная система».

В свою очередь глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предлагает обособлять и маркировать компании госсектора, которые не учитывают интересы миноритариев. По его мнению, в ряде публичных обществ, где доля государства достаточно большая, «совет директоров беззубый, он не выполняет свои функции». В частности, его критику вызвали вопросы установления KPI и заработных плат в таких компаниях, которые, по его словам, через директивы решаются правительством, а не советом директоров. «Такие компании тоже должны быть помечены и для инвесторов [выделены] в отдельную категорию, если будут делать эту отдельную категорию, как компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев», — сказал он.

О том, что Банк России может обособить в котировальных списках бумаги компаний, которые не полностью раскрывают информацию о себе, газета «Коммерсантъ» писала в апреле. В ЦБ решение объяснили тем, что нахождение ценных бумаг в котировальных списках рассматривается инвесторами как знак качества эмитента.