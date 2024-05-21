ЦБ предложил сделать исключение при обособлении облигаций

В свою очередь глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предлагает обособлять и маркировать компании госсектора, которые не учитывают интересы миноритариев. По его мнению, в ряде публичных обществ, где доля государства достаточно большая, «совет директоров беззубый, он не выполняет свои функции». В частности, его критику вызвали вопросы установления KPI и заработных плат в таких компаниях, которые, по его словам, через директивы решаются правительством, а не советом директоров. «Такие компании тоже должны быть помечены и для инвесторов [выделены] в отдельную категорию, если будут делать эту отдельную категорию, как компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев», — сказал он.