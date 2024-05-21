Bloomberg узнал о согласии Германии поддержать план США по активам России

Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Таким образом, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом, рассчитывают в Вашингтоне. По информации издания, Канада и Великобритания поддержали Соединенные Штаты, но Франция, Германия, Италия и Япония сначала отнеслись к американскому предложению без энтузиазма, опасаясь, что это может создать прецедент для захвата активов и нанести ущерб финансовым рынкам. В конечном итоге под давлением США они изменили свое мнение и теперь «приходят в себя», как отметил один из собеседников газеты.