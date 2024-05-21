Акции Whoosh упали на рекомендации совета директоров не платить дивиденды

Количество поездок за первые четыре месяца 2024 года выросло на 67% по сравнению тем же периодом 2023 года и составило около 20,7 млн. По состоянию на начало мая в сервисе было зарегистрировано 22,2 млн аккаунтов. На конец апреля 2024 года сервис работал в 59 городах против 49 год назад. Общий парк сервиса вырос на 53% по сравнению с концом апреля 2023 года и составил 194 тыс. средств самокатов.