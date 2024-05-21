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Акции Whoosh упали на рекомендации совета директоров не платить дивиденды

Ранее оператор аренды электросамокатов Whoosh выплатил дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере ₽10,25 на одну акцию. Компания планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов в четвертом квартале.

Источник: Freepik

Совет директоров оператора аренды электросамокатов Whoosh (WUSH) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Компания планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в четвертом квартале 2024 года, говорится в сообщении Whoosh.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 28 июня.

Акции владельца сервиса аренды электросамокатов Whoosh в начале торгов на Московской бирже упали на 3,02% — до ₽298,2 за бумагу. К 10:08 мск снижение сократилось до 0,81%, а цена восстановилась до ₽304,76 за акцию.

Согласно дивидендной политике Whoosh, принятой в 2022 году, коэффициент выплат зависит от уровня долговой нагрузки. Компания может выплатить 50% от чистой прибыли, если соотношение чистый долг / EBITDA меньше 1,5x. Если это соотношение более 1,5x, но не более 2,5х, выплата составляет 25% прибыли, а если показатель более 2,5x, то выплата не осуществляется.

Ранее компания выплатила акционерам дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере ₽10,25 на одну акцию. Общая сумма выплат владельцам акций составила ₽1,14 млрд.

Аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова считает, что Whoosh остается хорошей историей роста, а в среднесрочной перспективе бумаги имеют все шансы обновить максимумы марта 2024 года — ₽350 за акцию.

Эксперты проекта «Мои инвестиции» сохраняют позитивный взгляд на бизнес Whoosh c учетом темпов роста, потенциала развития рынка кикшеринга в России и позиционирования компании на рынке. По их оценкам, в 2023—2028 годах среднегодовые темпы роста выручки от услуг кикшеринга и EBITDA кикшеринга составят 27% и 28% соответственно. Ближайшим триггером для акций может стать публикация операционных результатов за первое полугодие (конец июня — начало июля) и финансовой отчетности за первое полугодие (предположительно в августе), сообщили аналитики.

За 2023 год выручка кикшеринга увеличилась на 68% — до ₽10,7 млрд, EBITDA выросла на 36% — до ₽4,5 млрд, рентабельность по EBITDA составила около 42%. Чистая прибыль компании за 2023 год увеличилась на 134% и составила ₽1,94 млрд по сравнению с ₽830 млн за аналогичный период год назад.

Количество поездок за первые четыре месяца 2024 года выросло на 67% по сравнению тем же периодом 2023 года и составило около 20,7 млн. По состоянию на начало мая в сервисе было зарегистрировано 22,2 млн аккаунтов. На конец апреля 2024 года сервис работал в 59 городах против 49 год назад. Общий парк сервиса вырос на 53% по сравнению с концом апреля 2023 года и составил 194 тыс. средств самокатов.

Компания Whoosh разрабатывает решения для микромобильности. Сервис запустили в 2019 году выходцы из компании S7 Group — бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.

Whoosh вышел на Московскую биржу в декабре 2022 года. В ходе размещения сервис привлек ₽2,1 млрд. Это было единственное в стране IPO за весь 2022 год. Торговый код на Московской бирже — WUSH.