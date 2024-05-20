За чем следить инвестору на этой неделе

В пятницу финансовыми показателями за первый квартал поделятся сервис по аренде и продаже недвижимости «Циан» и автолизинговая компания «Европлан», сообщили в General Invest. Также 24 мая состоятся годовые общие собрания акционеров (ГОСА) банка «Уралсиб», энергетических компания ТГК-13 и металлургических компаний ТМК и НЛМК, в повестке будет вопрос утверждения дивидендов. Кроме того, этот день станет последним для покупки акций «КуйбышевАзота», Росбанка, Черкизовского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), «Таттелекома» и НЛМК с возможностью получения дивидендов за 2023 год.