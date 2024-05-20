За чем следить инвестору на этой неделе

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе поднялся выше 3500 пунктов впервые с 18 февраля 2022 года, отыграв все вызовы последних лет. Преодолев локальное сопротивление на уровне 3480 пунктов, российский фондовый рынок открыл для себя путь вверх с поддержкой от покупок акций под дивиденды, а также от притока свежей ликвидности от новых розничных инвесторов, пояснили аналитики ФГ «Финам».
В понедельник совет директоров сервиса кикшеринга Whoosh вынесет рекомендации по дивидендам за 2023-й, что может поддержать акции компании. В этот же день «Ренессанс Страхование» поделится результатами по МСФО за первый квартал, рассказали в «БКС Мир Инвестиций». Также 20 мая алмазодобывающая компания «Алроса» утвердит дивиденды за прошлый год.
Во вторник компания МТС опубликует результаты по МСФО за первый квартал, сообщили в General Invest. Также в этот день советы директоров «Русснефти» и Саратовского НПЗ дадут рекомендации по дивидендам за 2023 год, отметили в «Финам».
В четверг компания VK раскроет результаты по МСФО за I квартал, уточнили в «Цифра брокер». Помимо того, 23 мая акции IT-компании «Позитив» будут последний день торговаться с возможностью получения дивидендов.
В пятницу финансовыми показателями за первый квартал поделятся сервис по аренде и продаже недвижимости «Циан» и автолизинговая компания «Европлан», сообщили в General Invest. Также 24 мая состоятся годовые общие собрания акционеров (ГОСА) банка «Уралсиб», энергетических компания ТГК-13 и металлургических компаний ТМК и НЛМК, в повестке будет вопрос утверждения дивидендов. Кроме того, этот день станет последним для покупки акций «КуйбышевАзота», Росбанка, Черкизовского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), «Таттелекома» и НЛМК с возможностью получения дивидендов за 2023 год.
На этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 90,5−92 за доллар, 97,5−100 за евро и 12,5−12,7 за юань, сообщили аналитики «Финам». Индекс Мобиржи может закрепиться выше психологически важной отметки — 3500 пунктов, считают в «Цифра брокер».