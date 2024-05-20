Студийное бедствие: интерес к ипотеке на однушки упал в 1,5 раза

Доля однокомнатных квартир, которые россияне покупают в ипотеку, сократилась в полтора раза по сравнению с весной 2023 года, рассказали «Известиям» участники рынка. Некоторые агентства недвижимости ощутили начало этого тренда еще в последнем квартале прошлого года, хотя интерес к такому жилью был стабилен в течение нескольких лет. Эксперты связывают ситуацию с ростом ипотечных ставок и возросшим требованием к минимальному первоначальному взносу. А в такой ситуации основные сделки на рынке совершают те, кто улучшает жилищные условия, продавая старую квартиру и покупая новую, побольше.