Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов

«Министерство иностранных и европейских дел Словении 20 мая сообщило о повышении с 11 июня визовых сборов за оформление шенгенских виз», — говорится в релизе. «Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года. Стоимость новой шенгенской визы составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет», — приводит АТОР сообщение словенского ведомства.
АТОР добавляет, что комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения, но опубликует изменение в своем официальном журнале к концу этой недели. Соответствующий проект о повышении визовых сборов был представлен в феврале 2024 года.
В материале указывается, что каждые три года Комиссии ЕС поручается оценить, необходимо ли пересмотреть визовые сборы, учитывая «объективные критерии», такие как уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих. По мнению Еврокомиссии, в этом году такие критерии есть, поэтому из-за уровня инфляции в ЕС пересмотр сборов назрел.
АТОР добавляет, что, по данным ЕК, общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году. Граждане Китая чаще всего обращались за визой (1,1 миллиона), Россия замкнула топ-5 (520 тысяч обращений). В 2023 году россиянам было выдано почти 449 тысяч шенгенских виз, в том числе 221 тысяча многократных (49,2%). В 10% случаев российским заявителям в визе было отказано.