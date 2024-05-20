Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов

АТОР добавляет, что, по данным ЕК, общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году. Граждане Китая чаще всего обращались за визой (1,1 миллиона), Россия замкнула топ-5 (520 тысяч обращений). В 2023 году россиянам было выдано почти 449 тысяч шенгенских виз, в том числе 221 тысяча многократных (49,2%). В 10% случаев российским заявителям в визе было отказано.