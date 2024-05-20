Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров Polymetal International (POLY) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, совет директоров сообщил, что считает необходимым изменить наименование компании и просит акционеров одобрить новое название — Solidcore Resources plc. Окончательное решение по выплате дивидендов и смене названия примут акционеры компании на общем собрании 11 июня.
В компании объяснили рекомендацию геополитическим фактором, ограниченностью доступа к долговому финансированию, сделками M&A, а также запланированными инвестициями на сумму более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии.
Решение было ожидаемым: в середине марта в совете директоров Polymetal заявили, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. «Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость», — отмечал тогда старший независимый директор без исполнительных полномочий Евгений Коноваленко. Также Polymetal ранее анонсировал планы по пересмотру дивидендной политики.
Акции компании Polymetal отреагировали на новость небольшим снижением. На торгах Московской биржи бумаги снизились на 1,43% — до ₽310 за бумагу по состоянию на 13:08 мск. К 13:48 мск снижение замедлилось до 0,3%, а цена восстановилась до ₽313,6 за акцию.
В марте Polymetal закрыл сделку по продаже своих российских активов за $3,69 млрд компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.
С 22 марта акции Polymetal были исключены из индекса Мосбиржи. Площадка перевела бумаги из первого в третий уровень листинга в связи с продажей российских активов. Однако сама компания сообщала, что не собирается уходить с Мосбиржи.