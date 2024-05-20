Со всеми входящими: как защитят права временных работников

В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет гарантии временным работникам в Трудовом кодексе, а также устанавливает их право приостанавливать трудовые договоры на основном месте работы на период перехода на временную. До этого, например в период простоя предприятия, сотрудники могли устроиться на подработку только на неполный день. Сейчас лакуну в законодательстве регулирует временный акт, рассчитанный на срок до 2025 года. О каких именно сотрудниках идет речь, какие у них права и в чем опасности и преимущества такой работы, разбирались «Известия».