Со всеми входящими: как защитят права временных работников

В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет гарантии временным работникам в Трудовом кодексе, а также устанавливает их право приостанавливать трудовые договоры на основном месте работы на период перехода на временную. До этого, например в период простоя предприятия, сотрудники могли устроиться на подработку только на неполный день. Сейчас лакуну в законодательстве регулирует временный акт, рассчитанный на срок до 2025 года. О каких именно сотрудниках идет речь, какие у них права и в чем опасности и преимущества такой работы, разбирались «Известия».
Как предлагают защитить права работников
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что документ регулирует вопросы предоставления персонала одним работодателем другому. Он подчеркнул, что заемный труд в стране запрещен, однако исключения существуют, если речь идет о «заведомо временных работах».
«Например, агентство занятости может предоставить обратившихся и заключивших с ними договор студентов на организацию сезонной распродажи; или бывают случаи, когда у одного работодателя сложности, он временно приостанавливает работу и направляет своих работников в аффилированную с ним структуру для того, чтобы они там могли работать и получать заработную плату», — пояснил депутат.
По его словам, раньше положения, которые касались этой работы, регулировались законом «О занятости», а законопроект переносит их в ведение Трудового кодекса, закрепляя все необходимые гарантии. Андрей Исаев подчеркивает, что такое предоставление работников должно быть согласовано с профсоюзом организации. Кроме того, они не могут предоставляться в целях штрейкбрехерства, их нельзя привлекать к опасным и вредным работам. Предполагается, что такая «передача» сотрудников от одного предприятия другому будет осуществляться через службу занятости.
«Мы дополнительно ужесточили требования, — добавил депутат. — Если раньше говорилось, что такие предоставленные временно работники должны получать заработную плату не ниже, чем у основных работников, работающих по той же специальности, то сейчас мы зафиксировали, что условия труда их должны быть не хуже, чем у тех работников, которые работают в этой же организации по этой же специальности».
Кроме того, в новом документе прописывается форма предоставления временных работников другим организациям. Если раньше, говорит Исаев, у таких работников продолжал действовать трудовой договор с агентством занятости и заключалось дополнительное соглашение, то теперь можно просто приостановить трудовой договор на основном месте работы и открыть новый с работодателем, у которого человек будет работать временно.
«Эта идея родилась, когда против нашей страны началась экономическая война, возникли санкции, — пояснил Андрей Исаев. — Пока такая возможность была урегулирована правительственным актом, а сейчас мы закрепляем норму в федеральном законе».
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила «Известиям», что в настоящее время порядок временного перевода действует только до 1 января 2025 года.
«Известия» направили запрос относительно поддержки законопроекта в Минтруд.
Кто такие временные работники
Временные работники — это упрощенное понятие, в Трудовом кодексе оно не используется, обращает внимание председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин. Под ним подразумеваются люди, с которыми заключен срочный трудовой договор, поясняет начальник отдела кадрового делопроизводства АО «Валента Фарм» Екатерина Скрипка. Такой договор будет автоматически завершен после его истечения, но и уволить сотрудника, например по сокращению численности штата, нельзя.
— Для человека работа по срочному трудовому договору может быть основной и единственной, то есть не временной, а постоянной, — заметил Олег Матюнин. — Но бывают случаи, когда кого-то действительно временно снимают с основного места работы и направляют к другому работодателю, и это именно тот временный работник, о котором идет речь в одном из блоков законопроекта.
Трудовым законодательством предусмотрены основная работа бессрочная, срочная работа, сезонная работа и совместительство, поясняет адвокат, партнер МКА «Ковалев, Малютов и партнеры» Кристина Цыпкало. С временными и сезонными работниками заключают срочный договор, но сезонников обычно принято всё же выделять в отдельный статус.
Временного работника нанимают в оговоренных законом случаях: если подразумевается исполнение обязанностей отсутствующего сотрудника, выполнение временных работ, направление на работу за границу, принятие на выполнение работы, выходящей за рамки обычной деятельности работодателя. Также возможен прием временных работников для расширения производства или объема оказываемых услуг, в связи с практикой, профессиональным обучением или стажировкой.
Срочные договоры по закону можно заключать также с пенсионерами, творческими работниками СМИ, кинематографа, театров, театральных и концертных организаций и работниками, задействованными в малом бизнесе.
Директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов, отмечает, что временным работникам нельзя устанавливать испытательный срок, им не нужно платить выходное пособие, у них по-другому рассчитываются отпускные дни — по два дня за месяц работы.
В судебной практике есть случаи, когда работники, которые ежегодно перезаключают срочный договор с организацией, признавались работниками, заключившими бессрочный трудовой договор, обращает внимание Кристина Цыпкало.
Для чего нужен законопроект
Руководитель консалтинговой компании PC Garant Карина Кочисова полагает, что с принятием законопроекта формат временной занятости станет более предсказуемым и, как следствие, более привлекательным как для работодателей, так и для самих временных работников, которые будут чувствовать себя более защищенными.
Доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук Светлана Титор также считает инициативу полезной. Сейчас, когда работодатели на период финансово-производственных сложностей объявляют простой, работник не может обеспечить нормальный заработок, отмечает она.
— Сейчас закон позволяет работникам трудиться в другом месте без увольнения со своего основного места работы только по совместительству, а значит, на половину рабочего дня, — сказала Титор «Известиям». — Но они вполне могли бы работать некоторое время у другого работодателя на полную ставку, временно приостановив свой труд на основном месте работы. Именно это позволит сделать новый законопроект.
Однако она считает, что авторы законопроекта предусмотрели слишком сложный порядок разрешения временных работ: через направление органов занятости. По мнению эксперта, на информирование служб занятости пойдет не каждый работодатель. Необходимо расширить возможности работников на поиск временной подработки самостоятельно, уверена Светлана Титор.
Служба занятости в этой ситуации выполняет роль связующего звена и оказывает помощь не безработным, а работодателям, у которых возникает потребность временно получить работников из других организаций, замечает Олег Матюнин. По мнению Кристины Цыпкало, для компаний, у которых возникли временные трудности, это хороший способ избежать объемного сокращения и сохранить сотрудников.
Основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов замечает, что ситуация с направлением временных сотрудников в другие компании возможна также, например, в случае с крупными госкомпаниями, научными организациями или внутри промышленных холдингов.
— Например, в каком-нибудь НИИ масштабные программы ожидают финансирования, а в аналогичной структуре работа идет полным ходом, и требуется усилить команду компетентными кадрами, — сказал он «Известиям».
Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая отмечает, что на фоне нарастающей нехватки кадров привлечение временных работников кажется одной из логичных мер, однако некоторые работодатели могут злоупотреблять этим правом, чтобы избежать предоставления полноценных гарантий, уходить от налогов, оказывать давление на постоянных работников.
— Предложенный законопроект призван исключить такие возможности, улучшить условия труда и защитить права временных работников, — сказала она «Известиям». — Он позволит установить стандарты, гарантирующие равные условия труда для временных работников, сравнимые с условиями постоянных сотрудников.
В чем риски временной работы
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин считает, что если все необходимые документы при устройстве на временную работу оформлены надлежащим образом, то каких-либо очевидных рисков для работника нет.
— Закон и сейчас позволяет осуществлять временный перевод работников из одной организации в другую, — сказал собеседник «Известий». — Приостановление трудового договора с первоначальной организацией защищает человека от потери работы. Главное — внимательно ознакомиться с условиями трудового договора в рамках временного перевода.
Особенности такого перевода есть, если в этом участвует частное агентство занятости (ЧАЗ), говорит Александр Южалин: подразумевается, что в такой схеме работодателем будет выступать именно ЧАЗ, а трудовые отношения с другими организациями, где по факту будет работать сотрудник, не оформляются. Здесь важно заключить отдельное соглашение между работником и ЧАЗ, где будут оговариваться все условия работы в другой организации.
Александр Селиванов замечает, что для соискателя более привлекательным будет бессрочный договор, так как уволить такого работника сложнее — нет срока, которого можно дождаться, чтобы просто не продлевать трудовые отношения без выплаты выходных пособий. Если работник устраивается по срочному договору на место сотрудницы, которая находится в декретном отпуске, то это риск остаться без работы после ее выхода из декрета.
А вот для работодателей во временном найме сотрудников есть ряд преимуществ, говорит Карина Кочисова. Во-первых, это возможность оперативно нанимать и сокращать персонал в периоды пиков и спадов работы; во-вторых, экономить на фонде оплаты труда, так как нет выходных пособий, не нужно платить налоги и взносы за временных сотрудников; в-третьих, быстро привлекать сотни сотрудников через аутсорсинговые агентства.
При этом в период действия срочного договора предоставляемые гарантии по нему практически идентичны бессрочному, отмечает директор юридического и корпоративного управления HR-холдинга Ventra Снежана Орлова.
Самозанятые вместо временных сотрудников
Ольга Асадчая отмечает, что в России всплеск привлечения временных работников или направления сотрудников в другие компании произошел в ковидный период.
— Тогда на фоне высокой потребности в курьерах, работниках склада и упаковщиках в компаниях с онлайн-сервисами, в офлайн-компаниях HoReCa
Временные работники активно применяются в розничной торговле, рекламном бизнесе, строительстве, сельском хозяйстве, гостиничном и туристическом бизнесе, отмечает Кристина Цыпкало. При этом многие компании сейчас предпочитают заключать договоры с самозанятыми, вместо того чтобы нанимать временных работников, так как это упрощает оформление трудовых отношений, обращает внимание она.