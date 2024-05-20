Силуанов призвал поддерживать бизнес, который не выводит деньги в офшоры

«Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет на расширение производства, на инновации, вкладывают их в инфраструктуру, в первую очередь тех регионов, где они работают», — сказал Силуанов.