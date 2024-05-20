Правительство приостановит запрет на экспорт бензина

В итоге принятые меры позволили насытить рынок топливом, несмотря на фактическое снижение производства. По данным Росстата, в первом квартале выпуск бензина снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11 млн т, а дизеля — на 2,2%, до 21,9 млн т. При этом только в марте производство бензина сократилось почти на 8%, а дизеля — на 6%. В апреле, как сообщало Минэнерго, выпуск топлива стабилизировался, а поставки на внутренний рынок превышали прошлогодние объемы. В отдельных случаях участники рынка заговорили о затоваривании. На этом фоне биржевые цены снизились за апрель на 5−15%, что практически нивелировало мартовский рост цен на 10%.