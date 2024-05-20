Названы регионы-лидеры по динамике зарплат

Если по чистым медианным зарплатам лучший регион опережал регион на последнем месте в 5 раз, то с учетом покупательной способности разница между лидером и аутсайдером сокращается примерно до 3,5 раза. Тем не менее, это различие остается довольно существенным. При этом отличия прослеживаются не только в уровне зарплат, но и в темпах их роста. Если в нескольких регионах за последние пять лет в среднем за год зарплаты росли более чем на 13% ежегодно, то в ряде других регионов среднегодовой прирост был меньше 8%. Такое отличие в темпах прироста несколько лет подряд (эффект сложного процента) дает большую разницу в итоговой динамике.