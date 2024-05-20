Минпромторг предложил регионам самим ограничивать долю торговых сетей

О том, что служба не поддерживает изменения, которые позволят крупным торговым сетям увеличить долю в регионах до 35%, заявил на заседании коллегии службы 16 мая ее глава Максим Шаскольский. Это, по его словам, может привести к уходу с рынка местных игроков, создать барьеры для входа новых компаний, особенно малых и средних предпринимателей, а также к негативным последствиям для потребителей, считает Шаскольский. Он добавил, что крупные сети могли бы расширяться на более отдаленных территориях и в новых регионах, где их появление положительно отразится на конкуренции и ценах для потребителей.