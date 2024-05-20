Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит «незначительный промежуток времени». И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго.