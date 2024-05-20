Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

Регулятор хочет добавить отдельный блок признаков сомнительных операций или сделок с драгоценными металлами, а также изделиями из них.
ЦБ выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, можно расценить как подозрительную. Во-первых, если такая операция носит «однонаправленный характер»: то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.
Во-вторых, драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там «в течение незначительного срока».
Помимо физлиц, ЦБ хочет установить контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет наличные средства «в значительные объемах» с последующей покупкой драгоценных слитков, если эта операция одновременно соответствует сразу нескольким критериям.
Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит «незначительный промежуток времени». И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго.
По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь — заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.