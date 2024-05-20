Депозитарий СПБ Биржи назвал сроки подачи заявки в OFAC на разблокировку

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк. «Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется», — пояснил Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, с которой сотрудничает СПБ Банк.