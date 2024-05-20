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Депозитарий СПБ Биржи назвал сроки подачи заявки в OFAC на разблокировку

Ранее СПБ Биржа заявила о новом подходе к разблокировке. Он включает подачу коллективной заявки на разморозку в Минфин США и помощь инвесторам в оформлении индивидуальных обращений в то же ведомство.

Источник: СПБ Биржа

20 мая расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — подаст собственное обращение с целью разблокировки активов клиентов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, говорится в сообщении организации. Также юристы депозитария разместили на портале «Разблокировкаактивов.рф» шаблоны и инструкции, при помощи которых частные инвесторы могут самостоятельно подать заявку в OFAC.

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк. «Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется», — пояснил Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, с которой сотрудничает СПБ Банк.

Ранее в интервью «РБК Инвестициям» генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка разработала новый подход к разблокировке активов. Если раньше основной идеей был вывод СПБ Банка из-под владения СПБ Биржи, то сейчас СПБ Банк готовит коллективное заявление в Минфин США о разморозке. Также он призвал частных инвесторов самостоятельно обращаться в госорган США.

«Вместе с тем юристы СПБ Банка прорабатывают и иные пути осуществления разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии», — отметил в сегодняшнем пресс-релизе Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов.

На выходных стало известно о первой индивидуальной заявке российского инвестора, поданной в Минфин США с целью разблокировки активов на СПБ Бирже. Об этом сообщил в рамках ИнвеST Weekend’а РБК Антон Джуган, старший банкир компании Wealth IQ Solutions, управляющей крупным частным капиталом и работающей с этим инвестором.

«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той [прошлой] неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] — неважно. Главное, что процесс запущен», — сказал он.

Новость дополняется.