Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд

По состоянию на 9:02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,2 доллара, или на 1,46%, до 2452,6 доллара за тройскую унцию, июльского фьючерса на серебро — на 3,5%, до 32,352 доллара за унцию.
Стоимость золота продолжает поддерживаться ожиданиями того, что ФРС США может осенью снизить ключевую ставку. По данным CME Group, около 65% инвесторов ожидают снижения учетной ставки регулятором в сентябре. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.
Инвесторы также ожидают в среду публикацию протокола майского заседания Федрезерва. В документе могут содержаться подсказки о возможных планах регулятора по срокам снижения учетной ставки.
В то же время инвесторы следят за событиями в Иране. В понедельник агентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Традиционно золото выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.