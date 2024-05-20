Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд

В то же время инвесторы следят за событиями в Иране. В понедельник агентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Традиционно золото выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.