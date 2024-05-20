Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум

Цены на медь взлетели до рекордного уровня. На торгах в понедельник, 20 мая, котировки фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросли на 4,1% и на пике превысили $11,1 тыс. за тонну, передает Reuters.
Фьючерсный контракт на медь на Шанхайской бирже (SHFE) с поставкой в июле тоже обновил исторический максимум. В ходе торгов 20 мая фьючерс подорожал на 6,8%, до 88,94 тыс. юаней за тонну (около $12,3 тыс.). В результате в этом году цена металла на LME выросла более чем на 30%, а на SHFE за тот же период — на 25%.
Медь на этой неделе подорожала до исторического максимума, поскольку меры поддержки недвижимости сектора Китая превзошли ожидания. Кроме того, подъему цен на медь способствовали такие факторы, как рост объема промышленного производства Китая в апреле выше ожиданий, а также действия сырьевых трейдеров.
Инвестиции в сырьевые товары (медь, алюминий, золото и нефть) в 2024 году могут принести доходность в размере 15%, спрогнозировали в марте этого года в Goldman Sachs. Эксперты обосновали такой прогноз тем, что центральные банки США и Европы будут снижать процентные ставки, что поможет поддержать промышленный и потребительский спрос.
В январе текущего года CNBC писал о том, что цены на медь к 2025 году могут взлететь более чем на 75% и достигнуть новых исторических максимумов. Так, в Citibank и Goldman Sachs сделали прогноз, что медь на Лондонской бирже металлов (LME) подорожает до $15 тыс. за тонну.
В компании BMI (исследовательское подразделение Fitch Solutions) предположили, что росту цен на медь будут способствовать более высокий спрос на этот металл в связи с переходом к зеленой энергетике и вероятное снижение курса доллара США во второй половине 2024 года. Ожидаемое снижение ставки ФРС в этом году приведет к ослаблению американской валюты, что сделает медь, которая торгуется в долларах, привлекательнее для держателей других валют.