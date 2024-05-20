Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум

Фьючерсный контракт на медь на Шанхайской бирже (SHFE) с поставкой в июле тоже обновил исторический максимум. В ходе торгов 20 мая фьючерс подорожал на 6,8%, до 88,94 тыс. юаней за тонну (около $12,3 тыс.). В результате в этом году цена металла на LME выросла более чем на 30%, а на SHFE за тот же период — на 25%.