«Сбер» видит спрос на исламский банкинг и среди не мусульман

«Безусловно, среди наших клиентов есть представители других конфессий, которые принципиально хотят получать финансирование и обслуживаться на принципах партнерского финансирования», — ответил он на вопрос о том, видят ли в банке спрос на исламские финансы среди тех, кто не исповедует ислам.