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«Сбер» видит спрос на исламский банкинг и среди не мусульман

КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Сбербанк видит спрос на партнерские финансы среди клиентов, которые не исповедуют ислам, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Источник: Reuters

«Безусловно, среди наших клиентов есть представители других конфессий, которые принципиально хотят получать финансирование и обслуживаться на принципах партнерского финансирования», — ответил он на вопрос о том, видят ли в банке спрос на исламские финансы среди тех, кто не исповедует ислам.

«Многих людей в нашей бизнес-модели привлекает именно то, что банк и остальные участники сделки делят между собой как доходы, так и риски», — добавил топ-менеджер.

Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани 14—19 мая.