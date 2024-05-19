Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

Самый медленный рост ВВП за прошедшие годы у Греции, где он составил лишь 83%. Менее чем вдвое выросли также Пуэрто-Рико (+88%) и входящая в G7 Италия (+97%). Среди других стран «Большой семерки» быстрее всего росла Канада (в 2,9 раза), затем идут США (рост в 2,7 раза), Германия (2,3 раза), Франция (в 2,2 раза) и Великобритания (2 раза).