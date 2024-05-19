Кросс-период: цены на жилье прибавят до 15% перед отменой льготной ипотеки

Стоимость жилья подскочит вплоть до 15% по итогам II квартала 2024-го — перед предполагаемой отменой льготной программы на новостройки и ужесточением условий по семейной ипотеке. Это следует из консенсус-прогноза «Известий». Недвижимость сейчас в основном покупается по субсидируемым программам, поскольку рыночные ставки держатся около 18%. Россияне попытаются воспользоваться выгодными условиями, пока они не изменились. Однако затем спрос на квартиры может существенно упасть. Поэтому до конца года цены, предположительно, будут стагнировать.