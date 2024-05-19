Индия резко нарастила закупки алмазов из России

Но даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки из Бельгии — ее экспорт в Индию упал на два миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат).