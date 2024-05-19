Индия резко нарастила закупки алмазов из России

Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тысяч карат.
Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга.
Но даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки из Бельгии — ее экспорт в Индию упал на два миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат).
В результате общий объем индийского импорта алмазов упал до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее.
С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого несколько западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур «из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене».
В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.