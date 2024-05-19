Дружба народов: как растет объем расчетов в нацвалютах между РФ и Центральной Азией

Низкая ликвидность валют вызывает опасения повторения сценария, наблюдавшегося в торговле между Россией и Индией, когда на счетах экспортеров остался большой объем рупий, которые не было возможности конвертировать в рубли, признает Романенко. Однако переживать из-за этого не стоит — причиной этой ситуации стала десятикратная разница между экспортом и импортом, приведшая к отсутствию спроса на рупии.