ЦБ Евросоюза призвал банки ускорить уход из России из-за риска санкций США

На прошлой неделе австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Активность американской стороны стала причиной для беспокойства в ЕЦБ. По сведениям издания, Вашингтон обеспокоен признаками расширения присутствия Raiffeisen в России, которые обнаружила FT: с декабря по середину апреля RBI разместил почти 2,5 тыс. объявлений о приеме на работу, во многих из которых говорилось, что австрийский банк стремится к увеличению российского бизнеса.