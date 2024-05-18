ЦБ Евросоюза призвал банки ускорить уход из России из-за риска санкций США

На прошлой неделе австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Активность американской стороны стала причиной для беспокойства в ЕЦБ. По сведениям издания, Вашингтон обеспокоен признаками расширения присутствия Raiffeisen в России, которые обнаружила FT: с декабря по середину апреля RBI разместил почти 2,5 тыс. объявлений о приеме на работу, во многих из которых говорилось, что австрийский банк стремится к увеличению российского бизнеса.
Введение вторичных санкций грозит серьезным ущербом для банковской системы, сказал знакомый с позицией ЕЦБ источник FT.
В письмах регулятора к банкам подчеркивалось растущее давление со стороны США на европейские компании. Регулятор предпочел бы избежать повторения истории с латвийским банком ABLV, рассказал собеседник FT, знакомый с позицией ЕЦБ. Банк закрылся после того, как Казначейство США обвинило его в «институционализированном отмывании денег» и нарушении санкций против КНДР, после чего ему перекрыли доступ к долларовой системе.
Помимо австрийского Raiffeisen Bank, в России продолжают работать UniCredit и «дочка» венгерского OTP Bank. Третий банк не находится под непосредственным надзором ЕЦБ. Все три банка еще в 2022 году заявляли, что рассматривают возможность уйти из России, однако все еще остаются на рынке.
UniCredit от комментариев отказалась. OTP указал, что проводит репатриацию дивидендов в рамках усилий по сокращению присутствия в России. С начала Россией военной операции OTP не получал дивидендов от своего российского подразделения и не ожидает, что сможет сделать это в будущем, подчеркнули в OTP. Казначейство США не ответило на запросы FT.
Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для этих трех европейских банков, хотя они и начали сокращать активность. Особенно важную роль российский бизнес играет в группе RBI. Прибыль ее российской «дочки» в 2023 году заняла 56% в общей прибыли группы и составила €1,34 млрд, несмотря на сокращение на 34,8% по сравнению с 2022 годом.
В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ, которым запрещается продажа банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование в том числе распространяется на Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и ОТП. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.