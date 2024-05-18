В Египте заявили о росте доли России в импорте пшеницы

По его словам, на долю России и Украины приходится 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет — около 8 миллионов тонн. В прошлом году импорт из двух стран составил 5,4 миллиона тонн. При этом аль-Шафеи подчеркнул, что главным поставщиком пшеницы в Египет является именно Россия.
«Доля России в египетском импорте пшеницы выросла до 68% — 6,83 миллиона тонн, по сравнению с 55,1% от общего объема импорта в прошлом году», — сказал он на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Эксперт добавил, что за первые 10 месяцев 2023 года было импортировано пшеницы из РФ примерно на 2,29 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил более 680 миллионов долларов.
Следом за пшеницей, сообщил представитель торгово-промышленной палаты, в импорте идут железо, сталь и металлопродукция. Аль-Шафеи отметил, что Каир рассчитывает на снижение стоимости доставки товаров из РФ.