В Египте заявили о росте доли России в импорте пшеницы

По его словам, на долю России и Украины приходится 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет — около 8 миллионов тонн. В прошлом году импорт из двух стран составил 5,4 миллиона тонн. При этом аль-Шафеи подчеркнул, что главным поставщиком пшеницы в Египет является именно Россия.