«Сбер» будет выдавать исламскую ипотеку еще в двух регионах до конца года

По его словам, в целом традиционная и исламская ипотека не отличаются по стоимости. «Отличие всего партнерского финансирования от классического заключается в том, что в нем не берутся проценты. Банк работает с конкретным активом через определенную наценку, это касается и ипотеки. Что касается стоимости или размера переплаты клиента по ипотеке, то в каждом конкретном случае он будет зависеть от ряда параметров: срока кредита, типа жилья (новостройка или вторичка), размера первоначального взноса и так далее», — отметил он.