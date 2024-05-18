«Сбер» будет выдавать исламскую ипотеку еще в двух регионах до конца года

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В ноябре прошлого года «Сбер» объявил, что запустил исламскую ипотеку в двух из этих регионов. Исламскую ипотеку также выдает банк «Ак Барс».
«Мы запустили такой продукт в двух регионах — в Башкирии и Дагестане. Естественно, будем ее распространять на другие пилотные территории в этом году», — рассказал Ганеев.
Он отметил, что исламской ипотекой ежемесячно интересуются тысячи россиян, а сотни уже получили решение банка по своим заявкам.
«Мы работаем здесь в партнерстве с “Домклик”, на специальную интернет-страницу по исламской ипотеке ежемесячно заходит более 25 тысяч уникальных пользователей. И почти по 200 заявкам клиенты получили решение банка. Это хорошие цифры, которые указывают на то, что продукт стоит внимания, им нужно заниматься и совершенствовать его», — рассказал топ-менеджер.
По его словам, в целом традиционная и исламская ипотека не отличаются по стоимости. «Отличие всего партнерского финансирования от классического заключается в том, что в нем не берутся проценты. Банк работает с конкретным активом через определенную наценку, это касается и ипотеки. Что касается стоимости или размера переплаты клиента по ипотеке, то в каждом конкретном случае он будет зависеть от ряда параметров: срока кредита, типа жилья (новостройка или вторичка), размера первоначального взноса и так далее», — отметил он.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани