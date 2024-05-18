Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов

При этом запрет не распространяется на изделия с применением катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Однако в этом случае вес одной пробы не должен превышать 0,5 кг в одной товарной партии.