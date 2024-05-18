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Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов

Постановлением правительства РФ запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов продлен на следующие шесть месяцев, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Согласно постановлению, запрет вступает в силу с 20 мая и будет действовать до 20 ноября.

«Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов», ― сказано в заявлении.

При этом запрет не распространяется на изделия с применением катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Однако в этом случае вес одной пробы не должен превышать 0,5 кг в одной товарной партии.

Предыдущие подобные ограничения были активны в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля текущего года. До этого ― с 20 марта по 20 сентября 2023 года. Кроме того, кабмин запрещал вывоз лома драгметаллов с 1 сентября 2022 года по конец февраля 2023-го.