Почему ускорилось сокращение импорта в Россию

Судя по имеющейся информации, основная проблема в импорте сейчас — это поступление платежей, говорит Дмитрий Кузнецов. «Китайские банки (и банки других нейтральных стран) отреагировали на усиление угрозы вторичных санкций тщательными проверками платежей на предмет присутствия в санкционных списках товаров и импортеров», — напоминает он. По его словам, в норме отправка и даже прибытие товара не обязательно происходят до поступления оплаты от импортера к экспортеру. «Но в случае России, по всей видимости, мы наблюдаем отказ экспортеров даже из нейтральных стран отправлять товары в Россию до получения оплаты, что во многом можно связать с риском неполучения оплаты в принципе. В связи с этим сейчас мы видим недопоставки товаров, проблемы с платежами по которым начались в январе—феврале и продолжаются до сих пор», — рассуждает Кузнецов.