Облигации в полете: разуверились ли инвесторы в победе над инфляцией

— Победа над инфляцией существует только на бумаге. На деле же цены на большинство товаров, продуктов и услуг продолжают ползти вверх. Ни про какие 5% и ниже в этом году речи идти просто не может, особенно если рубль снова будет девальвирован. А повышение налогов — та же самая дорога в сторону роста цен, так как бизнес будет поднимать цены для компенсации доходов. То есть де-факто это спираль, из которой при текущей политике ЦБ выйти просто не получится.