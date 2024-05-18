Кудрин назвал важным шагом первый этап сделки по бизнесу «Яндекса»

«Вчера прошли важный этап. Контроль у российских акционеров и менеджмента “Яндекса”, — написал Кудрин в своем телеграм-канале.
Нидерландская компания Yandex N.V., которая была головной компанией для группы «Яндекс», закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России 17 мая. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс».
Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% последней принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс. Технологии». Они будут использоваться для будущей мотивационной программы сотрудников.
В начале февраля Yandex N.V. объявила, что договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб. и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости (это требование комиссии по контролю за иностранными инвестициями).
В течение семи недель после первого этапа сделки должно произойти закрытие второго этапа: Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. «Яндекс» ожидает полностью закрыть сделку в июле этого года.