Кудрин назвал важным шагом первый этап сделки по бизнесу «Яндекса»

В течение семи недель после первого этапа сделки должно произойти закрытие второго этапа: Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. «Яндекс» ожидает полностью закрыть сделку в июле этого года.