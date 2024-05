Bloomberg объяснил рекордный рост фондовых рынков по всему миру

В США рост фондовых рынков аналитики Bloomberg во многом связывают с энтузиазмом в отношении технологий искусственного интеллекта. Так, на долю гиганта в области ИИ-чипов Nvidia Corp. приходится примерно четверть прибыли индекса S&P 500. А вместе с Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и материнской компанией Google Alphabet Inc. — примерно 53% роста эталонного показателя. «Хотя сила технологического сектора была невероятно важна для того, чтобы помочь рынкам достигать вершин за вершинами, это далеко не единственный сектор, в котором дела идут хорошо», — указал главный исполнительный директор Roundhill Investments Дэйв Мазза. Он указал на высокие показатели промышленного индекса Dow Jones, который не так сильно ориентирован на крупных технологических гигантов.