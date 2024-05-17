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В Минфине подтвердили окончание льготной ипотеки под 8% в июле

Льготная ипотека под 8% заканчивается, это консенсус, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель министра подчеркнул, что свои цели программа уже выполнила.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. В дальнейшем ее несколько раз продлевали с изменением условий. В настоящее время ее можно оформить под 8%. По ней установлено ограничение на размер займа, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом — взять оставшуюся часть под более высокий процент. Программа будет действовать до 1 июля 2024-го.

Ранее, 6 мая, в ВТБ сообщили, что в апреле выдачи ипотеки в России составили 455 млрд рублей. Показатель увеличился на 2% к марту текущего года, но снизился на 20% к апрелю 2023-го. В кредитной организации отметили, что тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. При этом по итогам первых четырех месяцев текущего года граждане получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей — это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.