В Минфине подтвердили окончание льготной ипотеки под 8% в июле

Ранее, 6 мая, в ВТБ сообщили, что в апреле выдачи ипотеки в России составили 455 млрд рублей. Показатель увеличился на 2% к марту текущего года, но снизился на 20% к апрелю 2023-го. В кредитной организации отметили, что тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. При этом по итогам первых четырех месяцев текущего года граждане получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей — это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.