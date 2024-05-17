В Иран рассчитывают на запуск работ по МТК «Север — Юг» в 2024 году

«Что касается западной ветки коридора, то, на мой взгляд, пока существует проблема, над которой мы работаем. Это отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт — Астара. РФ и Иран надеются, что в координации в 2024 году нам удастся запустить работы», — сказал Джалали.