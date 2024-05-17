В Иран рассчитывают на запуск работ по МТК «Север — Юг» в 2024 году

В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», Решт — Астара в Иране. Начало строительства участка ожидается уже в текущем году параллельно с проектированием, сообщил ранее на форуме статс-секретарь — замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев.
«Что касается западной ветки коридора, то, на мой взгляд, пока существует проблема, над которой мы работаем. Это отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт — Астара. РФ и Иран надеются, что в координации в 2024 году нам удастся запустить работы», — сказал Джалали.
Посол также отметил, что восточный маршрут (Россия — Казахстан — Туркмения — Иран) заработал в прошлом году, по нему было перевезено 650 тысяч тонн грузов, но, по словам Джалали, потенциал пропускной способности этой части коридора — 15 миллионов тонн в год.
В текущем году, добавил Джалали, планируется довести поставки через восточную часть маршрута «Север — Юг» до 2 миллионов тонн. А еще один маршрут коридора проходит по Каспию, напомнил дипломат, отметив, что в 2023 году по нему было доставлено порядка 10 миллионов тонн грузов.
МТК «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).