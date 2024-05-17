«Тинькофф» запустит собственный QR-код для оплаты вслед за «Сбером» и ЦБ

Сбербанк, в свою очередь, предложил ЦБ создать единый QR-код не только на базе СБП, но и на базе решения Сбербанка, чтобы сохранить конкуренцию на платежном рынке. «Мы предложили решение — у нас есть QR (Мульти QR, объединяющий разные платежные способы. — РБК) и есть банки-партнеры, которые совместно уже с нами работают. 96% клиентской базы работают с нами. Ничто не мешает нам интегрировать, мы такое предложение в ЦБ направили. Мы можем предоставить банкам возможность подключиться [к нам] либо к СБП. Все это будет в одном омни-QR, который маршрутиризируетcя в зависимости от того, что под капотом: либо через нашу систему непосредственно на банки-партнеры, либо на банки-партнеры, которые подключатся через СБП», — говорил глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что если единый QR будет создан только на базе СБП, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка.