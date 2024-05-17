Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до минимума

Так, удельный вес недружественных валют в российском экспорте за год уменьшился в 2,2 раза, а за месяц — на пять процентных пунктов и по итогам марта составил лишь 17,8%.
Больше всего доля недружественных валют в российском экспорте в марте сократилась в Африку — сразу на 37,3 процентного пункта, до 43,5%. Далее идет Океания с падением на 15,4 процентного пункта, до 33,5%, затем американские страны — на 14,2 процентного пункта, до минимальных за все время наблюдений 57,5%. В Азии — до 14,9%, а в Европе — 28,5%.
Меньше всего недружественными валютами за российский экспорт расплачиваются страны Карибского бассейна — там их доля достигает лишь 2,9%, при этом за март она выросла на 0,3 процентного пункта.
Параллельно сокращается доля использования этих валют в российском импорте: в марте она уменьшилась в 1,6 раза в годовом выражении, а за месяц — на 1,5 процентных пункта и составила 25,3%.
Сильнее всего в марте их доля сократилась при расчетах за товары из африканских стран — сразу на 9,7 процентного пункта, до рекордно низких 26,9%. Одновременно до минимума упала доля в Азии (15,6%) и Океании (22,8%).
Меньше всего недружественные валюты используются в расчетах за продукцию стран Карибского бассейна (11%), а больше всего — стран Америки (59,1%) и Европы (44,2%).
Как заявил Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в российской внешней торговле доля расчетов в долларах снизилась до 13% против порядка 50% до 2022-го. По его словам, виной тому стала недальновидная политика США. При этом доля расчетов в юанях до 2022 года составляла примерно три процента, а сейчас — около 34%, отметил глава государства.
В конце 2023-го агентство Bloomberg сообщило, что доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год. Спад валюты произошел из-за растущих ставок на то, что Федеральная резервная система начнет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста ВВП США. Это снизило привлекательность американской валюты, поскольку другие центробанки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени.