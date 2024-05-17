Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до минимума

Больше всего доля недружественных валют в российском экспорте в марте сократилась в Африку — сразу на 37,3 процентного пункта, до 43,5%. Далее идет Океания с падением на 15,4 процентного пункта, до 33,5%, затем американские страны — на 14,2 процентного пункта, до минимальных за все время наблюдений 57,5%. В Азии — до 14,9%, а в Европе — 28,5%.