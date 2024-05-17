Продажи шампанского в мире сократились на 17%

Если в январе—марте 2023 года было продано 81,2 млн бутылок по всему миру, то в первом квартале текущего года — только 67,4 млн бутылок. При этом издание отмечает, что падение объемов на 8,2% было зафиксировано и по итогам всего 2023 года (299 млн бутылок против 325,5 млн бутылок в 2022 году).
Снижение объемов, по данным издания, было вызвано спадом на крупнейших рынках шампанского в Европе, США и Японии. При этом объем продаж в Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Южной Африке, Марокко, Камеруне, Чили и Парагвае вырос.
Однако генеральный директор Комитета шампанских вин (CIVC) Шарль Гемэр говорит о том, что эти цифры нужно интерпретировать «со спокойствием и безмятежностью». Одной из причин сохранять уверенность является оборот шампанского в 2023 году, который составил €6,4 млрд. Этот показатель стал самым высоким за последние годы, отмечает эксперт.
Гемэр объясняет это движением на рынке элитного шампанского и возросшим спросом на дорогие кюве. Особенно велик оборот этой категории на экспортных рынках — €4,2 млрд от общего оборота (65,7%). Категория престижного кюве выросла на 11,8% по сравнению с 2019 годом, а экспорт по категории экстра-брют удвоился за тот же период.
В структуре экспорта 76% всего объема шампанского приходится на невинтажную категорию, еще 9,7% — на долю розе, 5,6% — на долю кюве престиж. По большинству категорий в 2023-м и начале 2024 года отмечается снижение показателей.
В 2023 году, по данным издания, крупнейшим рынком реализации шампанского остается Франция, на которую приходится 42,6% всего объема. Следом идут рынки, не входящие в ЕС (38,3%). Из-за падения экспорта в первом квартале 2024 года Франция смогла улучшить свои показатели по реализации до 43,3%.
Как сообщал Bloomberg, по итогам 2022 года поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182%. При этом за год французские производители увеличили экспорт шампанского в Турцию на 120%, а в Объединенные Арабские Эмираты — на 75%.