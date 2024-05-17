Продажи шампанского в мире сократились на 17%

Если в январе—марте 2023 года было продано 81,2 млн бутылок по всему миру, то в первом квартале текущего года — только 67,4 млн бутылок. При этом издание отмечает, что падение объемов на 8,2% было зафиксировано и по итогам всего 2023 года (299 млн бутылок против 325,5 млн бутылок в 2022 году).