Отечественные бренды заняли все торговые площади ушедших иностранцев

Для потребителей импортозамещение тоже стало благом: людям представили большее количество российских брендов. Покупатели в принципе достаточно хорошо отреагировали на то, что иностранные бренды импортозаместились в ТЦ. Так, по данным компании, ожидаемый рост оборота розничной торговли в РФ по итогам 2024 года составит 7,7% (+1,3 п.п. к 2023 году). В этом году потребители активнее покупают продукты и одежду, добавил эксперт.