Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года

Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.