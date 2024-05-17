Названы три условия для выбора лучшего вклада до конца года

Наибольшую доходность сейчас предлагают короткие вклады сроком до полугода. «Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент», — подсказал он.
Следует также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока либо помесячно или поквартально. Во втором случае работает капитализация. Если вы решите не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк тоже начисляет процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах.
Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств — обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.
Важны и дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку лишь отдельным группам клиентов, например, новичкам или самым обеспеченным. Для остальных их предложение может оказаться вовсе невыгодным, заключил Зварич.